باتروشيف: أمن (إسرائيل) رهن بأمن سوريا

جهينة نيوز:

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن (إسرائيل)، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا.

تصريح باتروشيف جاء خلال إيجاز صحفي مشترك مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في القدس المحتلة، حيث وصل المسؤول الروسي إليها للمشاركة في الاجتماع الثلاثي مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

ونقلت "RT" عن باتروشيف قوله أن هذا الاجتماع المقرر اليوم وغدا، سيركز على التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة الملف السوري، مشيرا إلى أنه سيجري بحث الخطوات التي لا بد من اتخاذها لإحلال السلام في سوريا، بما فيها التوصل إلى تسوية سياسية داخلية، واستكمال القضاء على فلول الإرهابيين، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، قال نتنياهو، إن (إسرائيل) ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع ما وصفه بتواجد القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية.

كما عبر نتنياهو عن شكره لروسيا على جهودها في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي إلى بلاده.

وسيجري باتروشيف خلال إقامته في (إسرائيل) أيضا لقاءات ثنائية مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي.