صحفي صهيوني ينشر صورة له خلال سفره الى البحرين

جهينة نيوز:

نشر الصحفي الصهيوني، باراك رفيد، مراسل قناة 13 الاسرائيلية صورة في الطائرة خلال توجهه للبحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية ضمن اطار صفقة القرن الاميركية.

وقال رفيد هذه المرة الأولى التي تمنح دولة عربية صحافيين إسرائيليين تأشيرات دخول بجوازاتهم الإسرائيلية وأول مرة يتم فيها نشر أخبار إسرائيلية من البحرين.

واتسعت رقعة المعارضة الشعبية والرسمية العربية لورشة المنامة الاقتصادية التي ستنطلق غدا الثلاثاء في العاصمة البحرينية، بتمثيل منخفض حتى على مستوى الدول العربية التي أعلنت مشاركتها رسميا وهي أربع دول… السعودية والإمارات والأردن ومصر وطبعا الدولة المستضيفة البحرين.

وانطلقت في الضفة الغربية مسيرات دعت إليها القوى والفصائلُ الفلسطينية. كما تُنظَّمُ فعاليات عند دوَّارِ المنارة في رام الله، ومنها إلى مناطقِ الاحتكاكِ مع الاحتلال تأكيداً على مواصلة المقاومةِ كحقٍ طبيعي للشعب الفلسطيني لإسقاط المؤامرة.

وفي بيروت، تنظم جمعية الوِفاق البحرينية اليوم مؤتمراً مُناهِضاً لمؤتمر البحرين. وأكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ حسين الديهي، أنَّ الشعوب العربية ستعمل على إفشال هذه المؤامرة وتحافظ على المقدسات والحقوق.