هكذا تمكنت من النجاة بعد أن تركوها نائمة و وحيدة في الطائرة

جهينة نيوز:

فوجئت راكبة كندية بوجودها وحيدة داخل إحدى الطائرات التابعة لشركة (إير كندا) المتوقفة بمطار بيرسون الدولي في تورنتو بعدما استيقظت من غفوة لها أثناء رحلة جوية بين كيبيك وتورنتو.

وفي رسالة تشاركتها صديقة لها على صفحة إير كندا على فيس بوك تروي سيتفاني آدامز كيف انها غفت أثناء الرحلة واستفاقت بعدها لتجد نفسها وسط عتمة حالكة بعد هبوط الطائرة وقطرها إلى خارج مدرج مطار بيرسون الدولي بعد نزول الركاب وأفراد الطاقم منها.

وتمكنت الراكبة الكندية من النجاة بعدما أرسلت اشارات ضوئية بواسطة مصباح كهربائي عثرت عليه في قمرة القيادة وتمكنت بعدها من فتح باب الطائرة ولفت انتباه سائق عربة حقائب.

وقدمت شركة الطيران الاعتذار للراكبة وأبلغت محطة (سي تي في نيوز) أنها تحقق في الحادث رافضة الكشف عن مزيد من التفاصيل.