وقفات احتجاجية تعم المدن الفلسطينية رفضا لـ صفقة القرن و ورشة البحرين

جهينة نيوز:

شهدت مدن وبلدات فلسطينية اليوم وقفات احتجاجية رفضا لما تسمى “صفقة القرن” وللورشة الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الأميركية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة يومي الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة وفا أن الفلسطينيين نظموا وقفات احتجاجية في رام الله ونابلس وطوباس وقلقيلية رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات باللغتين العربية والانكليزية أكدوا فيها أن “صفقة القرن” لن تمر ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتمسكهم بالمقاومة حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع معه.

وفي قطاع غزة المحاصر احتشد الفلسطينيون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تؤكد على التشبث بالحقوق الوطنية وعلى رأسها حق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس مهما بلغت التضحيات داعين إلى تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة “ورشة البحرين” والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية مطالبين الأنظمة العربية التي أعلنت عن مشاركتها بالورشة بمقاطعتها.

وكان الفلسطينيون أعلنوا يوم غد الثلاثاء يوم غضب وإضراب شامل تنديدا بعقد الورشة.