الجبير يتحدث مجددا عن عملية قتل خاشقجي!

جهينة نيوز

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير مجددا تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنس كالامار المعنية بحالات القتل خارج القضاء، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا.

وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بملف الإعدامات التعسفية لم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي".

وتابع: أن "كالامار معروفة بمواقفها السلبية تجاه السعودية ولم يكن لديها التفويض اللازم لكتابة تقرير عن عملية قتل خاشقجي".

وأردف قائلا "تقرير كالامار حول قتل خاشقجي مليء بالتناقضات وبتشويه الحقائق ولا تأثير له لأنه يعتمد على معلومات صحافية وشهادات مجهولة المصدر".