شقيقان يسيران على الحبل فوق ساحة تايمز سكوير على ارتفاع 25 طابقا

جهينة نيوز

قدم لاعبان في فرقة العروض الخطرة (فلاينج والينداس) عرضا يحبس الأنفاس بالسير على الحبل على ارتفاع 25 طابقا في ساحة تايمز سكوير مساء الأحد.

وسار نيك وشقيقته ليانا واليندا، وهما من أسرة تؤدي الألعاب الخطرة، في اتجاهين متقابلين على حبل مشدود على ارتفاع 396 مترا بين الشارع رقم 42 والشارع رقم 47 في الميدان.

والتقى الاثنان في منتصف الطريق خلال سيرهما الذي استمر 36 دقيقة، وجلست ليانا (42 عاما) لكي يتمكن نيك (40 عاما) من العبور من فوقها قبل أن تقف ليانا مرة أخرى وتواصل السير في طريقها وسط هتاف الآلاف الذين احتشدوا في الأسفل لمتابعة العرض.

وقالت ليانا أثناء سيرها وهي تستمع إلى ترانيم إنجيلية وتتحدث إلى أخيها عبر اتصال لاسلكي ”هذا بفضل الرب“.

وهذا العرض هو الأول الذي تؤديه ليانا على حبل مرتفع منذ حادث تعرضت له في 2017 عندما سقطت هي وأربعة من لاعبي السير على الحبل من على ارتفاع تسعة أمتار وأصيبوا بإصابات خطيرة.

ومع اقترابها من استكمال العرض وبتشجيع من أخيها قالت ليانا ”الخوف لم ولن يتغلب علي“.

وارتدى كل من نيك وليانا حزام أمان لكي تسمح مدينة نيويورك لهما بتقديم العرض المثير.