برأسمال 10 مليارات ليرة شركة جديدة للخدمات والوساطة المالية

جهينة نيوز

كشفت عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورة ميسون المصري لصحيفة الثورة عن منح الترخيص الأولي لشركة جديدة للخدمات والوساطة المالية يصل رأسمالها إلى 10 مليارات ليرة ليرتفع بذلك عددها إلى 8 شركات.

وأضافت إن تنظيم أعمال الخدمات المالية من أبرز مهام هيئة الأوراق والأسواق المالية للحفاظ على سلامة التعامل في سوق رأس المال الوطني وحمايته من المخاطر والاختلالات، لذلك منحت الهيئة تراخيص عمل لشركات الخدمات والوساطة المالية واعتماد كفاءات مهنية محترفة للعمل لديها.

وحول دور تلك الشركات في السوق أوضحت أن دورها يتعلق بالوساطة عند عمليتي البيع والشراء من الشركات المدرجة في السوق حيث لا يمكن أن يتم ذلك بدونها، فضلاً عن قيامها بتنظيم التعليمات الخاصة بتلك العملية لذلك هناك عملية تحديث دائمة للحفاظ على الشركات الراهنة ومعالجة الصعوبات التي تعترض البعض منها للمحافظة على استمرارية العمل، خاصة وأنه من غير الممكن لأي مستثمر الذهاب بشكل مباشر لشراء الأسهم بدون وسيط مالي يقوم بإدخال الأوامر الخاصة بتلك العملية.

وأشارت إلى أن دور الهيئة رقابي وإشرافي، حيث قامت خلال العام الماضي بإعادة بعض الشركات التي طلبت تجميد وضعها نتيجة ظروف الحرب

وبالنسبة للشركات المساهمة العامة بينت المصري أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لكنها لا تستطيع بالمقابل إجبارها للإدراج في السوق.

وذكرت أن التركيز حالياً على إدراج شركات مساهمة تعنى بالخدمات والإعمار لمرحلة إعادة الإعمار.

وأبدت تفاؤلها حيال مستقبل الهيئة والسوق مع زيادة الطلب على الاستثمار بالأسهم كونه من الاستثمارات الآمنة .