يخسر 200 كيلوغرام من وزنه بفضل الجري

جهينة نيوز

تمكن شاب أمريكي من خسارة أكثر من 200 كيلوغرام من وزنه، بعد أن قال له الأطباء إنه قد لا يبلغ سن الأربعين، إذا لم يغير نمط حياته بشكل كبير.

وظهر كارلوس أوروسكو من ولاية ميشيغان، في برنامج الساعة الثالثة يوم الثلاثاء، ليعرض كيف غير عاداته الغذائية، بعد جراحة لفقدان الوزن ساعدته إلى جانب شغفه بالعدو، في التخلص من أكثر من نصف وزنه في 3 أعوام.

واستطاع كارلوس خفض من وزنه من 292 كيلوغراماً إلى حوالي 80 كيلوغرام، وبات يشعر وكأنه حصل على فرصة ثانية للحياة، بعد تعرضه لسلسلة من الأمراض المترتبطة بالبدانة.

وكان كارلوس يعاني من الوزن الزائد منذ الطفولة، لكن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، في أواخر العشرينات، وزدات سوءاً عندما غادر منزل والديه.

وبعد سنوات من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وصل وزنه إلى نحو 300 كيلوغرام، عندما بلغ الـ28 من العمر.

واضطر في النهاية إلى الاستعانة بجراح، أزال نحو 75% من معدته، ما قلل من كمية الطعام التي يتناولها بشكل يومي.

وبعد نحو 3 اعوام، استعاد كارلوس رشاقته، ويستعد للمشاركة في سباق ماراثون، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.