تعرف على فوائد ممارسة تحدي القرفصاء لمدة 30 يوماً

جهينة نيوز

يقول الخبراء إن تحدي القرفصاء لمدة 30 يوماً، وسيلة جيدة للحصول على جسم رشيق، والتمتع بلياقة بدنية عالية، دون حاجة للذهاب إلى الجيم.

وما يميز هذا التمرين عن غيره من التمارين، هو سهولة تطبيقه، وإمكانية أدائه في المنزل، وتمرين كل عضلات الجزء السفلي من الجسم، وعدم الحاجة لاستخدام أوزان أو أثقال أثناء ممارسته.

ويساهم هذا التمرين في حرق الكثير من الدهون، وبناء العضلات، ويزيد التمثيل الغذائي في الجسم، إضافة إلى تقوية عضلات البطن والساقين وأسفل الظهر.

وحسب مدربة اللياقة البدنية كيرا كارتر، فإن أفضل وسيلة لنحت الوركين، هو ممارسة تمرين القرفصاء بانتظام.

تمرين القرفصاء

قف بساقين منفرجتين، ثم إرفع ذراعيك إلى الأمام، أو على جانبي جذعك، دون وضعهما على ساقيك.

قم بتخفيض الجزء العلوي من الجسم حتى يصبح فخذاك موازيين للأرض، في وضعية تشبه الجلوس على كرسي غير مرئي.

استمر في خفض جسمك قدر المستطاع، واحرص على أن لا تسقط على الأرض.

كرر العملية عدّة مرات، ولكن عليك الحرص على زيادة عدد المرات بشكل تدريجي حتى لا تصاب بتشنج في عضلاتك.

مارس التمرين بشكل يومي لمدة شهر، وستشعر بفرق كبير في لياقتك البدنية.

وينصح الخبراء بعدم الاقتصار على ممارسة التمرين لمدة شهر واحد للحفاظ على اللياقة البدنية، بل الانتقال إلى الجيم ونقل التمرين إلى المستوى الثاني الذي يخولك حمل الأوزان أثناء ممارسته، وفق ما نقلت ميرور البريطانية.