مقتل 14 إرهابيا من "داعش" شمال العراق

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 14:16 | سياسة, عربي

مقتل 14 إرهابيا من

جهينة نيوز

نفذت القوات العراقية اليوم الاثنين 24 عملية نوعية بالتنسيق مع "التحالف الدولي" لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كركوك أغنى مدن شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم قائلة: بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك، شمال العاصمة بغداد".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ قوات التحالف الدولي غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء 19 حزيران الجاري: "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية للدواعش في الحويجة".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".


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