ذروة الكتلة الهوائية الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء

جهينة نيوز

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية والجو حار وصحو بشكل عام وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

و أوضح المتنبئ الجوي شادي جاويش في تصريح لسانا أن كتلة هوائية حارة تؤثر على المنطقة ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح خلال الأيام القادمة لتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء ويتوقع انخفاضها تدريجيا خلال نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن معدلات الحرارة لشهر حزيران تصل إلى 37 درجة في الحسكة ودير الزور و36 في الرقة و34 في حماة وحلب و33 في دمشق و31 في درعا وحمص وإدلب و30 في السويداء و28 في القنيطرة و27 في اللاذقية وطرطوس.