"الباص الثقافي" باللاذقية احتفاءً باليوم العالمي للموسيقى

جهينة نيوز – عاطف عفيف

أراد الفنانون في البيت العربي للموسيقا والفنون في اللاذقية أن يحتفلوا على طريقتهم الخاصة وغير المألوفة باليوم العالمي للموسيقى ، حيث يقدم وتحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة اللاذقية مشروع ثقافي فني تحت عنوان \ الباص الثقافي \

وذكر الفنان ياسر دريباتي مدير البيت العربي للموسيقى والفنون : أردنا بهذه الاحتفالية أن نقدم شكلاً جديداً للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى والذي يصادف 26/6/2019،نقدم الموسيقى والغناء والمسرح والسينما على منصة جديدة في باصات النقل الداخلي ،وهي التجربة الأولى ربما في العالم التي يقدم فيها نشاط فني مسرحي سينمائي موسيقي غنائي في الباصات، وتكمن أهمية هذا النشاط أنه يذهب إلى الجمهور حيث هم لا يكلفهم عناء القدوم إليه، وهو نوع من التوريط الإيجابي للجمهور في المشاهدة وتذوق الفن.

وأضاف بأن الهدف الأعلى من المشروع هو البحث عن المسرح البديل، فأينما وجد ممثل ومتفرج يوجد مسرح، وأينما وجد مرسل ومتلقي توجد الموسيقى والغناء ، فنحن المشتغلون بالفن يجب أن نذهب إلى الجمهور ، ويجب أن نبتكر أساليب وتقنيات جديدة ومنصات جديدة للوصول إلى الجمهور ،إن تقديم الأعمال الفنية خارج الدور والأماكن التقليدية يساهم في توسيع الطيف الاجتماعي للمسرح والموسيقى والغناء ويشرك جمهور أوسع بهذه النشاطات ، وهذا يعد شكل من أشكال الترويج الذي نحن بحاجة له ،إننا نمنح شريحة واسعة من الناس الذين يركبون باصات النقل الداخلي باللاذقية ويعانون من الظروف الصعبة والازدحام نمنحهم فرصة للتأمل وسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام وعروض مسرحية وللابتسامة، وهذا يساعد بتشكيل ذاكرة جديدة للمدينة ،والباصات لم تعد مجرد باصات نقل داخلي بل تصبح خشبات مسارح لكافة الفنون.

وقال دريباتي بأنه تم التعاون مع مديرية النقل الداخلي باللاذقية وقدمت لنا الدعم بتخصيص خمس باصات على خمس خطوط تنطلق جميعها من الجامعة باتجاهات مختلفة، وأردنا نقطة الانطلاق من جامعة تشرين لأن الجمهور المستهدف هو جمهور الشباب، تنطلق الباصات في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء وتستمر حتى الثانية بعد الظهر،

وستكون العروض مستمرة والجمهور متبدل من ركاب أهالي اللاذقية الذين يستقلون باصات النقل الداخلي حسب وجهاتهم.

وأشار بأنه سيتم تخصيص باص تقدم فيه العروض المسرحية ،وباص آخر تقدم فيه مجموعة من الأفلام القصيرة للشباب بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما، وثلاث باصات تقدم ثلاث فرق موسيقية وغنائية.