فيلم "توي ستوري 4" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 12:32 | ثقافة وفن, سينما

فيلم

جهينة نيوز:

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسب ما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، مساء أمس الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته، توم هانكس، وتيم ألين، وأني بوتس، 118 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة "تشايلدز بلاي" أحدث جزء من سلسلة أفلام "تشاكي" أو "الدمية القاتلة" والذي يشارك في بطولته أوبري بلازا، ومارك هاميل، وغابرييل باتمان، بـ 14.05 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث، ومينا مسعود، وناعومي سكوت، بـ 12.2 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع الجزء الرابع من سلسلة أفلام "مِن إن بلاك" وعنوانه "مِن إن بلاك :إنترناشونال"، والذي يشارك في بطولته كريس هيمسوورث، وتيسا تومبسون، وكميل نانجياني، بـ 10.75 ملايين دولار.

وحل في المركز الخامس الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "ذا سيكريت لايف أوف بتس" أوالحياة السرية للحيوانات، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته باتن أوزوالت، وكيفن هارت، وهاريسون فورد، بـ 10.29 ملايين دولار.


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