رسميا.. فوز مرشح المعارضة "أكرم إمام أوغلو" في "إعادة إسطنبول"

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الاثنين 24 حزيران فوز مرشح المعارضة في جولة الإعادة على منصب عمدة مدينة إسطنبول.

وقال رئيس المجلس الانتخابي الأعلى التركي سادي غوفين إن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو رسميا هو الفائز بمنصب "عمدة إسطنبول".

وأشار غوفين إلى أن إمام أوغلو، المرشح الخاص بحزب الشعب الجمهوري، حصل على نسبة 54.4% من الأصوات.

وتفوق بتلك النتيجة إمام أوغلو، على مرشح الحرية والعدالة الحاكم، بن علي يلدريم، في انتخابات تمت إعادتها وشهدت حالة من الجدل الواسعة.

وقال غوفين: "وفقا للنتائج النهائية للتصويت، حصل إمام أوغلو على 4 مليون و741 ألف و868 صوتا، فيما حصل بن علي يلدريم على 3 مليون و935 ألف و453 صوتا.

فيما أدلى 10 ملايين و560 ألفا و963 ناخبا بأصواتهم في 39 مقاطعة تابعة لمدينة إسطنبول.

وأشار رئيس المجلس الانتخابي الأعلى، أنه يمكن لمرشح الحرية والعدالة الطعن على نتائج التصويت خلال يومين من إعلانها.

وترشح لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المعادة 4 منافسين هم أكرم إمام أوغلو مرشح تحالف "الشعب" المكون من حزبي الشعب الجمهوري والخير، وبن علي يلدريم مرشح تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، ونجدت غوتشر من حزب السعادة وإلكر يوجل من حزب الوطن، إلا أن يلدريم وإمام أوغلو يعتبران أبرز المنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وكانت لجنة الانتخابات التركية أمرت بإعادة الانتخابات التي جرت في شهر آذار، والتي فاز بها مرشح المعارضة الرئيسي، في خسارة صادمة لحزب أردوغان.