سيلفستر ستالون سيتقاضى هذا المبلغ مقابل صورة السيلفي

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" ان سيلفستر ستالون سيقوم بزيارات إلى لندن ومانشستر وبرمنغهام في شهري آب وأيلول المقبلين، للترويج لفيلمه الأخير "رامبو 5" واشارت الى ان المنظمين أدرجوا على جدول الزيارات المرتقبة خطوة جديدة وهي أنه يمكن لعشرة أشخاص فقط الاستفادة من عرض التقاط صورة مع ستالون بتكلفة تبلغ 849 جنيهاً إسترلينياً حوالي 1000 دولار أميركي للشخص الواحد، وستكون الصورة بحجم 22× 17 ولها أولوية بتوقيع سيلفستر ستالون بالقلم الذهبي.

وهو ما أثار غضب محبيه في بريطانيا بعد اشتراطه المبلغ المالي مقابل صورة السيلفيال مميزة معه عند زيارته إلى للترويج للفيلم