باسم ياخور يصف ما حدث في مسلسل حرملك بــ" التخبيص"

جهينة نيوز:

كشف الفنان باسم ياخور عن وجود ملاحظات كثيرة لديه على مسلسل “الحرملك” الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الفائت.

قال باسم خلال لقاء له في صحيفة الاندبندنت عربية بأن المسلسل كان حقق نجاحاً أكبر لولا “التخبيص”. ملقيا اللوم على المخرج في الدرجة الأولى ومن ثم الشركة المنتجة مضيفاً أن المشكلة هي التغيير في النص.

ولم يؤكّد باسم مشاركته في الجزء الثاني الذي من المقرر تصويره للمسلسل وأن القرار في ذلك يعود إلى موقف الجهة المنتجة.

يُذكر أنّ باسم ياخور يٌقدّم برنامج “أكلناها” الذي يُعرض على تلفزيون لنا ويحقق نجاحاً عالياً على التلفاز ومواقع التواصل الإجتماعي.