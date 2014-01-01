على مساحة 1820 متراً مربعاً.. الباسل للإبداع والاختراع في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

تشارك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 بمؤسساتها وشركاتها و مديرياتها، إلى جانب مشاركتها بجناح خاص في سوق بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق وتنظيمها معرض الباسل للإبداع والاختراع على مساحة 1820متر مربع بالتزامن مع معرض دمشق الدولي.

وأكدت المصادر تمديد فترة قبول مشاركات المخترعين و المبدعين المتقدمين للمشاركة في معرض الباسل إلى 15تموز القادم لإتاحة الفرصة أمام أكبر مشاركة، مشيرة إلى تحديد قيمة الجوائز وتوزيعها بين مليوني ليرة للجائزة الأولى مقسمة إلى أربعة أقسام 500 ألف ليرة لكل قسم والجائزة الثانية 900 ألف مقسمة إلى ثلاثة أقسام لكل قسم 300 أالف ليرة و600 ليرة للجائزة الثالثة مقسمة إلى ثلاثة أقسام لكل قسم 200ألف ليرة.

وبينت أن الجوائز تتضمن جائزتين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجائزتين من الاتحاد الدولي للمخترعين إضافة إلى الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لكل منها 15 ميدالية وجوائز مقدمة من شركة سيريتل وشركة سما الشام.

ولفتت أن اللجنة التحضيرية عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لإقامة المعرض، والجديد هذا العام مشاركة هيئة التميز والإبداع والهيئة العليا للبحث العلمي إضافة إلى جمعية المخترعين السوريين، حيث تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمعرض و اللجنة العلمية وتحديد الفئات المشاركة في المعرض بـ 5 فئات، منها فئة المخترعين وفئة طلاب المدارس بالمرحلة الثانوية وفئة طلاب الجامعات منها مشاريع التخرج، وفئة طلاب الجامعات للدراسات التطويرية والمخصصة لطلبة الجامعات العامة والخاصة من السنتين الأخيرتين القادرين على تقديم دراسات تطويرية جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق عبر تقديم الاستمارة الخاصة بطلاب الجامعات وفئة الدراسات التطويرية، وذلك ضمن أحد المحاور العلمية المتعلقة بحلول بيئية و إدارة الموادر والمياه وترشيد وتطوير مصادر الطاقة وفئة المشاركات الإفرادية والمؤسساتية وتشمل الأفراد أو المؤسسات غير الحاصلين على براءة اختراع بالمشاركة بالمعرض بمشاريع ابتكاريه أو دراسات تطويرية.