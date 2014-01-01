بعد 6 أيام "واتسآب" لن يكون متاحا على هذا المتجر؟

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية عديدة أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" لن يكون متاحا على متجر إلكتروني شهير، بعد 6 أيام تقريبا.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية إن "واتسآب" قررت إلغاء الدعم بصورة نهائية وتامة لكل مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز فون".

وأوضح التقرير أنه بناء على هذا القرار قرر "واتسآب" أن تطبيقه لن يكون متاحا عبر متجر "مايكروسوفت" الإلكتروني بدءا من 1 تموز المقبل.

كما سيفقد تطبيق "واتسآب" لنسخة هواتف "ويندوز فون" الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019 الجاري، بالإضافة إلى تطبيق "واتسآب" على كل الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس 7"، وما هي أقدم.

وأشار التقرير إلى أن من يرغب تشغيل تطبيق "واتسآب" عبر تلك الهواتف أو الأنظمة، يمكنه تحميله عن طريق "واتسآب ويب"، لكنه ينبغي أن يكون لديه هاتفا آخرا مربوطا بالتطبيق كي يتمكن من تشغيله.