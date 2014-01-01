الصين تؤكد مشاركتها في اجتماع قادة روسيا والهند والصين خلال قمة العشرين

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن رئيس بلادها شي جين بينغ سيشارك في اجتماع قادة روسيا والهند والصين على هامش قمة "الـ 20 في مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال مساعد وزير الخارجية الصينية، تشانغ يونيو في مؤتمر صحفي: "سيشارك الرئيس شي جين بينغ، على هامش قمة "الـ 20، في اجتماع ثلاثي لقادة روسيا والصين والنهد".

في سياق آخر نفى الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم امس الأحد، وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على جدول أعمال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاجتماعات قمة العشرين التي تعقد باليابان الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.