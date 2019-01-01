الأرجنتين يتغلب على قطر بهدفين نظيفين في كوبا أمريكا 2019

الإثنين, 24 حزيران 2019 الساعة 09:45 | رياضة, كرة القدم

الأرجنتين يتغلب على قطر بهدفين نظيفين في كوبا أمريكا 2019

 

جهينة نيوز

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم بفوزه مساء امس الأحد على نظيره القطري بهدفين نظيفين على ملعب "جريميو" في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة (4) وسيرجيو أجويرو في الدقيقة (82) هدفي الأرجنتين.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على الباراغواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة بـ 9 نقاط بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراغواي.

 

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.


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