أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٤/ ٦: شخص لا يقبل الهراء، يتمتع بدوافع ذاتية وعملي جدا، يمتلك طريقة مرحة وصاخبة في الحياة، ولسع الخيال، عطوف، يهتم لمصلحة الاخرين، كثؤر التفكير، يتذكر المناسبات واعياد الميلاد للاشخاص، كريم ومحبوب، عواطف ومسؤوليات، تفكير بالعائلة والبيت، تصلح للاستثمار العقاري والمرابح، تجنب العصبية والارتباك والتسرع والتهور، احذر من الافراط بالادمان، الاشهر القادمة تغيير وتطور علمي، وتحرير واتصالات ومغامرات عاطفية لمن وضعه يسمح

الحمل: لليوم الثاني، عمل كثير تشعر ان ليس لديك نشاط وهناك ملل، بعض التوتر نتيجة تفكيرك الطويل، حاول البحث عن اجواء مريحة وسلام نفسي حتى تتفادى اي عروض، خطوة لاستدراجك لموقع تكون فيه ضعيف، انتبه، تتميز بالحيوية الاستثنائية، تجد ايجابية لتستطيع تحويل اكبر اهدافك الى خطى صغيرة ووسيطة تقودك بكل سهولة، نهار فيه تاجيلات واحباط

الثور: أعصابك جيدة وتتحمس لاثبات ذاتك، الظروف تدعمك، ترويض لحسك وتنمي خطا مدروسة، عزائم ودعوات وتفاخر ونفوذ بسبب الاصدقاء يقفون لجانبك، اطلب امنية تتحقق، اعط رعاية للاحبة

الجوزاء: نهارك فيه تركيز على العمل، اثبات واستمراية صادقة بمهارتك ومثابرتك يخولانك الوصول لهدفك، تكرس الكثير من الوفرة والنفوذ وتشاطر بها الغير وخاصة المسؤولين والغرباء او سلطة العائلة او سلطة الدولة، لا تتردد بتقديم عذر، العين لا تعلو عن الحاجب، عمل مع غرباء ونزلة اسواق، صوتك عالي

السرطان: اخبار من مسافات بعيدة، الضغط الفكري الذي تفرضه على ذاتك يتوجب ان يكون هناك تامل لتحرر نفسك وتشجعها لتطرح افكار، فكرة جيدة وسرعة خاطر تدعوك للتفكير بسفر او بحاجة للتجديد او تجمع بين قلبين، تفاهم تام وثقة متبادلة، بيع وشراء اذا كنت تاجر

الاسد: دعم ودفع وبناء وانسجام وترابط واهداف، علاقات مادية جيدة، اتفاقات هامة، مشاورات مثمرة، لا ترجع بالماضي ولتكن علاقاتك ايجابية بقدر استيعابك اليوم، نهار جيد لدفع الفواتير والاستحقاقات، او مرافقة مريض، احذر من اقطاب مخفية

العذراء: تركيزك على الشراكة، صعوبة الايجابية باهدافك بسبب الشريك الخصم، حاول ان تعمل توازن ووتيرة لتتعاطي خرساء، احتمال الضعف بسبب الشريك، نظم وقتك، كن هادئ واستعن بمعاونين خاصة انك تملك العقل الرصين والحكيم، انابه لصحتك، غض الطرف عن الشريك، عرقلة وتأجيل، طور نفسك

الميزان: عمل كثير وتعاطف، نهار فني وجمالي، نجاح في مشاريع خدماتية مساندة للقضية، اطلب مساعدة، تترأس مجموعة تفاوض وتعالج مسائل معقدة، تنظم وقتك واستعن بالمعاونين

العقرب: مرتاح ومحظوظ ورأيك صائب، يفاجئك الحظ بمكافأتك لجهود سابقة، نهار فيه نجاحات على صعيد اختصاصك، تكسب شعبية.ظ المساعدة الحقيقية تاتي من داخلك، ومن الهالة الني تتمتع فيها فوق العادة، السر في قلبك والعلاقات جيدة خاصة ان فيها تجاذبات واهداف مع الاطفال والاولاد وفيها ميول وافكار مختلفة الخطى، لا تشكك بمواهبك

القوس: بجميع الاحوال محظوظ، تعب على صعيد عائلي، تفاعلات شديدة القوة والزخم، قلق وانفعالات عاطفية وصعوبة محافظة على توازنك الداعم بعائلتك، لا تلق اللوم على احد، تسكير بنفس المربع لان القمر بالحوت يعمل لك هدوء وارباك، ينتهي نهارك على خير، يوم جيد للتصليحات والاعطال

الجدي: مشغول باهتمامات متنوعة واستقبال وتوديع، تحالفات ايجابية، يوم جيد للسفر والرحلات، مشروع مجمد منذ فترة تزيده حرارة وتنطلق، انتهز الفرصة المعروضة أمامك وكن موضوعي، تشعل الحب من جديد، تألق وتفاخر ومظاهر مشتركة واهداف تصب بالحركة

الدلو: رغم قلة التعبيرتتفاهم بفكر ايجابي ومتجانس، نهار فيه ارشاد واموال، لم شمل من جديد، خبر يتعلق بعملية مالية، لديه قدرة على انشاء وصفة جديدة لنفسه، للبعض خسارة بسيطة، اذا لم تأخذ حذرك، عنوان نهارك فرصة مادية ومصالحات

الحوت: القمر ببرجك، طاقة وحيوية كبيرة، تظهر فرصة لتعزز الرابط في محيطك، تفاوض لوقوف الكثيرين معك، نهار فيه خطوة جريئة لتنطلق وتعمل لم شمل من جديد، قدرة على احياء الد الاعداء، افكار متجانسة، شخص متميز عن باقي الابراج خاصة بوجود القمر ببرجك