أكثر من 400 طيار يرفعون دعوى ضد شركة بوينغ الامريكية

جهينة نيوز:

أفادت قناة "ABC" التلفزيونية، بأن أكثر من 400 طيار، رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "بوينغ" بسبب إخفائها عيوبا في طائرة "ماكس - 737"، وهو ما تسبب بكارثتين جويتين في إندونيسيا وإثيوبيا.

وجاء في مواد الدعوى، التي قدمت إلى محكمة شيكاغو، أن شركة "بوينغ" أخفت عيوبا تعرفها في تصميم طائرة بوينغ من طراز "ماكس- 737"، أدت وفقا للتوقعات، لتحطم طائرتين من هذا الطراز، والتعليق اللاحق لاستخدامها في جميع أنحاء العالم".

وقال الطيارون، في الدعوى، إنهم "فقدوا وظائفهم، بالإضافة لتحملهم صعوبات أخرى لا علاقة لها بمجال المال".

وأشارت القناة، إلى أن المحكمة ستنظر في الدعوى يوم 21 أكتوبر.

وفي 19 يونيو، أفادت قناة "CNBC"، بأن طيارين من شركة "Southwest Airlines" الأمريكية، يطالبون شركة "بوينغ" بتعويضهم عن الأجور المفقودة بسبب الحظر المفروض على تشغيل طائرات بوينغ من طراز "ماكس- 737".

ووفقا لمعطيات القناة، فإن شركة Southwest Airlines تخسر 8.5 مليون دولار شهريا بسبب توقف طائراتها، من هذا الطراز عن العمل.

وحظر استخدام طائرات "ماكس- 737" بعد كارثتين جويتين، ففي 29 أكتوبر 2018، تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "Lion Air" الإندونيسية ولقي 189 راكبا كانوا على متنها مصرعهم، وفي الـ 10 من مارس الماضي تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من هذا الطراز، ما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

من جانبه، اعترف رئيس شركة "بوينغ" دينيس ميلنبرغ، بأن سبب الكارثتين يرجع لخلل في عمل أحد أجهزة الطائرة.

وبعد الكارثتين منعت دول العالم، استخدام هذه الطائرات، بما فيها روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.