صحيفة امريكية توجه نقد لاذع لاردوغان

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حملات القمع المتواصلة التي يشنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على خصومه والمعارضين لسياساته أصابت النظام القضائي بحالة من الشلل الكامل وسط انتشار المحسوبيات والفساد.

وقالت الصحيفة “وضع القضاء في تركيا الآن يمر بأزمة حقيقية تجعل حياة الملايين من المواطنين مقيدة بإجراءات قانونية مضنية” مشيرة إلى أن الأتراك فقدوا الثقة بنظام بلدهم القضائي على نحو غير مسبوق في الوقت الذي يصوت فيه سكان اسطنبول اليوم لاختيار رئيس بلدية في جولة إعادة الانتخابات التى فاز بها في الجولة الأولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

وأوضحت الصحيفة أن نظام أردوغان الاستبدادي والمحسوبية في حكمه أثر على القضاء بشكل كبير وقوض القطاعين الاقتصادي والتعليمي في ظل حملات القمع والاعتقال التعسفية التي يقوم بها هذا النظام والتي طالت أكثر من 4 آلاف قاض إضافة إلى الآلاف من رجال الشرطة والمحامين والصحفيين والموظفين الحكوميين وغيرهم من أطياف المجتمع التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سياسات أردوغان القمعية وملاحقة كل من يشتبه بمعارضتهم لسياساته وزجهم داخل السجون اضافة الى عمليات استنزاف العقول التي يقوم بها بشكل مستمر افسدت القضاء في تركيا بحسب خبراء في مجال القانون كما اصابت القضاة الذين ما زالوا في وظائفهم بالشلل بسبب مناخ الخوف.

وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعا بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات الآلاف في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأصدر النظام التركي الأسبوع الماضي فقط مذكرات اعتقال بحق 128 شخصا في إطار حملات القمع التي يشنها ضد معارضي سياسات أردوغان.