بوتين يكشف عن السبب الذي يمنع ترامب من تحسين العلاقات مع روسيا

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن هيكل النظام السياسي الأمريكي لا يسمح للرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أشياء كثيرة ويحد من إمكاناته في تطوير العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال بوتين في حوار مع قناة إن تي في “نحن نرى أن المنظومة الأمريكية مصصمة بشكل يمنعه من فعل الكثير.. لكن الكثير يتوقف بالطبع على توفر الإرادة السياسية” لافتا إلى أن على واشنطن أن تدرك ما إذا كانت بحاجة إلى تنمية العلاقات مع موسكو أم لا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة لكنها لا تتعجل ذلك ومستعدة للانتظار حتى تنضج الظروف مبينا أن الحوار لن يكون سهلا في ظل القيود المفروضة من المؤسسات الحكومية الأمريكية وبدء الحملة الانتخابية في البلاد.

وكان بوتين أعلن خلال لقائه السنوي الخط المباشر للإجابة عن أسئلة المواطنين الروس أنه “بمجرد استعداد الأمريكيين للحوار فإن روسيا سترد بنفس الطريقة خاصة أن الطرفين سيكون لديهما مواضيع للبحث سواء في مجال الأمن الدولي أو نزع السلاح أو فيما يتعلق بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصاد”.

ومن المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب على هامش “قمة العشرين” في مدينة أوساكا اليابانية بعد أسبوع حيث أعلن مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن الرئيس الأمريكي يتطلع للقاء نظيره الروسي هناك.