لجنة دعم الشعب الفلسطيني: نرفض بشكل قاطع (ورشة البحرين الاقتصادية)

جهينة نيوز:

أكدت اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني رفضها القاطع لـ “ورشة البحرين الاقتصادية” التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مبينة أنها ترمي لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو على دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون بكل عزيمة وصلابة آلة العدوان الصهيوني ومخططاته ويواصلون مسيرات العودة ويتصدون لكل محاولات العدو الصهيوني للنيل من هذا الشعب المناضل مؤكدة أنها ستبقى السند القوي للشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة.

وجددت اللجنة التأكيد على دعمها للجيش العربي السوري الذي يخوض معارك البطولة والشرف للقضاء على الإرهاب وعلى التمسك بوحدة جميع الأراضي السورية والعمل على استكمال تحريرها من جميع أشكال الاحتلال والإرهاب.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داعية الجماهير العربية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والهيئات الفكرية والإبداعية لتفعيل العمل العربي المشترك ومواجهة ما يسمى “صفقة القرن” وتبعاتها الإجرامية.

كما أدانت الحصار الاقتصادي العدواني الجائر المفروض على الشعب السوري والتصعيد الأمريكي العدواني تجاه الشعب الإيراني.

ووجهت اللجنة التحية لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل لتصديهم الحازم للمشروع الصهيوأمريكي الرامي لضم الجولان إلى كيان الاحتلال خلافاً للشرائع الأممية مؤكدة أن الجولان المحتل كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.