سماحة المفتي حسون: سورية تدفع اليوم ضريبة الحفاظ على كرامتها ورفضها للهيمنة

جهينة نيوز:

أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية جاءت لثنيها عن مواقفها المبدئية والثابتة وهي تدفع اليوم ضريبة الحفاظ على كرامتها ووحدتها ورفضها للهيمنة.

ونوه المفتي حسون خلال لقائه اليوم وفدا كوبيا برئاسة عضو أمانة اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الكوبي هورهي كويباس راموس بمواقف كوبا الداعمة لسورية والقضايا العربية العادلة لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والكوبي ومبينا أن سورية مهد الحضارة ومنها انطلقت رسالة السلام والمحبة لتعم العالم.

بدوره جدد راموس إدانة بلاده للحرب العدوانية على سورية ورفضها أي مساس بسيادتها ووحدة أراضيها معتبرا أن ما حققه الشعب السوري من انتصار في حربه على الإرهاب هو انتصار للقضايا العادلة والشعوب الحرة في العالم.

حضر اللقاء سفير كوبا في دمشق ميغيل بورتو بارغا.