إكثار بذار درعا يبدأ استلام محصول القمح من الفلاحين

جهينة نيوز

بدأ فرع مؤسسة إكثار البذار في درعا اليوم استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2018-2019.

وأشار مدير الفرع المهندس غازي الناصيف في تصريح لسانا إلى أن لدى الفرع خطة لاستلام 20 ألف طن من القمح مبينا أن إجراءات استلام محصول الشعير مستمرة ووصلت الكمية المسوقة حتى تاريخه إلى 900 طن.

وأكد الناصيف أن عمليات التسويق تسير بوتيرة جيدة ودون أي تأخير وفق جملة من الإجراءات والتسهيلات لجهة تسريع عمليات التسويق والاستلام وصرف قيم الفواتير التي بلغت 150 مليون ليرة حتى تاريخه.

وقدرت مديرية الزراعة في درعا إنتاج المحافظة من القمح بـ 103 آلاف طن ومن الشعير بنحو 20 ألف طن.