212 شركة عربية وأجنبية تشارك في 3 معارض تخصصية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء الثلاثاء القادم

جهينة نيوز

بمشاركة أكثر من 212 شركة ووكلاء لشركات عالمية من 48 دولة عربية وأجنبية تقام الثلاثاء القادم ثلاثة معارض تخصصية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء، وذلك في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

مجموعة المعارض التخصصية التي تنظمها شركة (المبدعون للمعارض والمؤتمرات) ستشمل إقامة معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سيريا تك) بدورته السادسة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ومعرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة (اتش في إيه سي دبليو) ومعرض بناء البنى التحتية والإكساء (بيلد آب) إضافة إلى جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية (لايف ستايل).

وتهدف المعارض الثلاثة التي تستمر لغاية الـ29 من الشهر الجاري إلى إيجاد منصة فاعلة للتواصل المباشر بين الشركات الوطنية والعربية والأجنبية وفق أحد مديري الشركة المنظمة هالة شربجي لـ(سانا) التي أشارت إلى أن المعارض التخصصية تسهم بإلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمنتجات والتكنولوجيا الجديدة وأحدث التطبيقات المستخدمة في مجال البناء والمعلوماتية والمدن الذكية، إضافة إلى تبادل الخبرات وترويج وتسويق منتجات الشركات وإبرام الصفقات التجارية.

ولفتت شربجي إلى أن عشرات الشركات والوكلاء من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين ولبنان والعراق ومصر والأردن ثبتت مشاركتها في المعارض