سوسان لوفد كوبي: السياسات الرعناء للإدارة الأمريكية تهديد جدي للأمن والسلم الدوليين

جهينة نيوز

أكد الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين أن السياسات الرعناء للإدارة الأمريكية في خلق الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتأجيج التوترات في العالم تشكل تهديدا جديا للأمن والسلم الدوليين.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور سوسان قبل ظهر اليوم خورخي راموس عضو الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والوفد المرافق.

وقدم الدكتور سوسان للوفد الضيف عرضا لتطورات الأوضاع في سورية مشيرا إلى أن التدخلات الأجنبية السافرة والتواجد غير المشروع للقوات الأجنبية هو السبب الأساس لاستمرار الأزمة الراهنة.

وأضاف إن سورية تتعاطى مع الأزمة على مسارين متوازيين مكافحة الإرهاب وإنهاء التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية والعملية السياسية التي تستند إلى احترام سيادة سورية ووحدتها أرضا وشعبا واستقلالية القرار الوطني وأن مستقبل سورية حق حصري للسوريين لا يحق لأي كان التدخل به.

وعبر معاون وزير الخارجية والمغتربين عن التقدير العالي لمواقف كوبا الداعمة لسورية مجددا رفض سورية للحصار الأمريكي الجائر على كوبا.

من جانبه أعرب راموس وأعضاء الوفد عن اعتزازهم بالانجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب وصمود الشعب السوري وقيادته في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية مجددا وقوف كوبا مع سورية وأهمية تضامن قوى الحرية في العالم في وجه نزعة الهيمنة والغطرسة الأمريكية ومشددا على الاستعداد للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء السفيرة نادرة سياف مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية ووريف الحلبي مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية وسفير كوبا في دمشق.