مغنية الراب نيكي ميناج تخطط للزواج من حبيبها المتهم بالاغتصاب والقتل.. والهدف تكوين أسرة

جهينة نيوز

أعلنت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، عبر برنامج إذاعي شهير أنها حصلت على تصريح للزواج، وأخبرت معجبيها أنها حاليا تخطط للزواج من حبيبها كينيث باتي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن المغنية البالغة من العمر 36 عاما، صرحت بأن هدفها من الزواج هو الحمل وتكوين أسرة.

من ناحية أخرى، منذ بدايتها؛ أثارت هذه العلاقة الكثير من الجدل، حيث أدين باتي، في العام 1995 بمحاولة اغتصاب، وسجن لمدة سبع سنوات في قضية قتل خطأ.

ولكن” ميناج” رفضت كل هذه الانتقادات الموجهة لزوجها المستقبلي، وأصدرت مقطع فيديو لآخر أعمالها، وأكدت أنها في مكانها الصحيح الآن وتقضي أسعد أوقاتها معه، وقالت إن كل ما تسعى إليه هو الحصول على السعادة.