هاري كين نجم فريق توتنهام يعلن زواجه من صديقة طفولته

جهينة نيوز

أعلن نجم فريق توتنهام وكابتن منتخب إنجلترا" هاري كين" عن زواجه من صديقة طفولته " كيت غولاند "

ونشر هاري كين عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة يظهر فيها مع زوجته يوم زفافهما وكتب معلقا عليها : " أخيرا تزوجت من صديقتي المفضلة .. أحبك ".

وحرص عدد كبير من اللاعبين على التعليق على الصورة لتهنئة هاري كين بالزواج .

وكان هاري قد طلب من حبيبته الزواج عام 2017 خلال أجازة أمضياها في جزر البهاما .. وتعود صداقتهما إلى الطفولة حيث التقيا بالمدرسة وبقيا معا منذ ذلك الوقت ولديهما طفلان هما ” آيفي ” و ” فيفيان ” .