مقترح بتأسيس شركة مساهمة للطاقة البديلة

جهينة نيوز

عقدت لجنة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة برئاسة عدنان الساعور رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو مجلس إدارتها أمس اجتماعها الأول في مقر الغرفة، ناقشت خلالها المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل هذه الصناعة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضح الساعور حسب صحيفة الثورة أن هذه الصناعة تعتبر من أهم الصناعات في المرحلة الراهنة في ظل التوجيهات لاستخدام الطاقة البديلة، مشدداً على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية للجنة وطرح كل ما هو مفيد لدعم هذه الصناعة، مقدماً مقترحاً لتأسيس شركة مساهمة تجمع الصناعيين والمستوردين لتشكيل شركة رائدة في مجال الطاقة ومنافسة قوية للشركات العالمية وداعمة للصناعة الوطنية، الأمر الذي حظي بموافقة الحضور وطلب مناقشة الأمور التفصيلية في اجتماعات لاحقة.

وتم خلال الاجتماع انتخاب حسان عزقول رئيس للجنة.