فوز ساحق للبرازيل على بيرو في كوبا أمريكا

جهينة نيوز

حقق منتخب البرازيل فوزا ساحقا بخمسة أهداف نظيفة على نظيره البيروفي خلال المواجهة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

واستعادت البرازيل بريقها وتقدمت صاحبة الأرض في الدقيقة 12 عبر كاسيميرو وضاعف روبرتو فيرمينو الفارق بعد ذلك بسبع دقائق بعد خطأ من الحارس بيدرو جاليسي.

وجعل إيفرتون النتيجة 3- صفر بتسديدة منخفضة في الدقيقة 32 ثم أضاف داني ألفيس الهدف الرابع في الدقيقة 53 بعد هجمة رائعة.

واختتم البديل ويليان أهداف البرازيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وبعد فوز فنزويلا 3-1 على بوليفيا ضمنت البرازيل صدارة المجموعة الأولى وستلعب ضد فريق من بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث باستاد جريميو أرينا يوم الخميس.