قريبا.. عودة خدمة الهاتف إلـى 9 مراكز في ريف دمشق

جهينة نيوز

كشف جمال القالش مدير فرع اتصالات ريف دمشق في تصريح لـ«تشرين» أن قيمة المشاريع المُنجزة في بلدات وقرى بريف دمشق وصلت إلى حوالي 5,5 ملايين ليرة. وقال القالش: انتهينا من تأهيل مراكز هاتف حرستا، زملكا، سقبا، حتيتة التركمان، النشابية، المليحة، عدرا البلد، سقبا وأصبحت جاهزة 100٪، كما نقوم بمشروع توسيع الشبكة الرئيسة في بعض المراكز الهاتفية، كمركز قطنا، ومشروع توسيع الشبكة الرئيسة والفرعية في جديدة الفضل.

وبيّن القالش أنه في المليحة والنشابية وعدرا البلد تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ الجملة الإنشائية للبناء، أما في مركزي دير العصافير ومزرعة بيت جن بدئ العمل فيهما على الجملة الإنشائية، وسيتم تخديمهما في المستقبل القريب بتقنيات حديثة لاسلكية ريثما نقوم بتوفيرها لتُقدّم خدمات هاتفية متعددة.

ورداً على سؤال فيما يتعلق بعودة الخدمات الهاتفية إلى بلدة ببيلا، أوضح القالش أن هناك عملاً على الجملة الإنشائية للمبنى في مركز ببيلا وما أُنجز منه 20% فقط، وإلى حين تجهيز المبنى في المنطقة تم توفير خدمة الاتصالات فيها عن طريق محطة لاسلكية من المزة بخدمة /WCDMA/ أي خدمة هاتفية لاسلكية، وتم تغطية مدينة عربين أيضاً بهذه الخدمة إضافة إلى كل من بلدات السيدة زينب، سيدي مقداد، الديابية والبويضة وصولاً إلى الكسوة, وتغطية هذه المحطة اللاسلكية تصل حتى خان الشيح إلى طريق المطار، لافتاً إلى أنه بمقدور أي شخص التقدم لطلب خط هاتفي والحصول عليه، ولكن من دون توفر خدمة الإنترنت حالياً، لأن التغطية الهاتفية اللاسلكية لا توفر خدمة الإنترنت، منوهاً بأن المناطق الثانية التي تمت تغطيتها بوساطة محطة لاسلكية عن طريق عدرا الصناعية هي عدرا العمالية، ومخيم الوافدين ودوما وكذلك الشيفونية والعبّادة والميدعاني.

وأضاف القالش: تم تزويد مركز هاتف صحنايا بألفي رقم هاتفي ومركز التل بأربعة آلاف رقم هاتفي، موضحاً أنه لتزويد هذه المراكز الهاتفية بالأرقام التي تحتاجها، قام فرع اتصالات ريف دمشق بتوفيرها من خلال المراكز الهاتفية التي تحتوي على فائض في الأرقام الهاتفية على سبيل المثال مركز هاتف السيدة زينب.