أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٣/ ٦: متعدد المواهب، نشيط، محظوظ، مجتهد، حكيم، حذر بصداقاتك لا تؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، رقيق، حساس منفتح تميل للهو والتسلية، حساس ويحب العائلة، سنة فرح ومحبة وتنقل وارتقاء، وفرصة للتطور و سفر تنقل وترفع ،للبعض استعادة عافية، الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية طموحات متعددة اعمال كثيرة والنجاح حليف للبعض سفر وللبعض تنقل من مكان لمكان

الحمل: أنت بموضع المتلقي لكن لا تحسم شأن خاص ولا تقرر شأن مصيري، اليوم فارغ من الطاقة مخيب للامال لا بد من اخذ نفس طويل، لا تعطي اهمية لأي موضوع ولا تقحم نفسك بمشاريع جديدة، الامور بخير غدا القمر ببرجك

الثور: تعيش فترة اجتماعية تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن خواطرك، حركة دعوات معارف جديدة وقديمة تدعم مركزك الاجتماعي.

الجوزاء: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل وغير معقد وغير متطلب، تمشي امورك برؤية، يوم مناسب لتثبت نفسك وتاخد فيتامين بي ، كن حذرا على عملك

السرطان: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتأكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند حركة معاملات تجارة اتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، امكانية تعرف على اصدقاء، تحقق آمالك، تندفع بسرعة متخطيا كل العقبات

الاسد: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف إلى جانبك يصلك للانفراج، تعزيز شراكة

العذراء: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الحوت قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة للعرقلات والمشاكل في الشراكة، لا تنتقد، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، احذر من التاجيل والعرقلة والتخريب

الميزان: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور، يضيق الوقت بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، عمل وتنقلات كثيرة سفر وتراكم اعمال يجعلك تغير حالك، لا تعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، فترة فيها جو حميمي لتتوصل لحلول سريعة سفر وتنقل من حال الى حال

العقرب: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة مساء سهرات ولقاءات مع الأحبة والأولاد للبعض تغيير مكان اقامة، تلعب دور اجتماعي هام، خبر معنوي او مادي

القوس: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك

الجدي: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرةفرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، تعمل تسوية

الدلو: تزداد ثقتك بنفسك وتلاقي نجاح انتبه من صرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي لا تتردد في تعبير عن مايدور في قلبك من عواطف يوم جيد تظهر صدق نواياك واكثر مستفيدين عاطفيا وماليا

الحوت: القمر ببرجك وضعك أفضل وامورك جيدة، تعزز لقاءاتك تستعيد صحتك تنطلق لبناء مرحلة جديدة وتوضح بعض الاسرار والمعطيات تعامل مع غرباء، يهتم بشخصيته او بمظهره