جهينة نيوز:

يبدو أن التراشق الكلامي بين عمدة لندن، صادق خان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن ينتهي بعدما وصف خان ترامب بالقول: "طفل طوله متران وعمره 3 سنوات في البيت الأبيض

وجاءت تصريحات صادق خان هذه في قاعة غصت بالأساتذة وسط مدينة ويستمنستر، اليوم السبت، في مناسبة تربوية. وأضاف خان أنه أقفل هاتفه قبل أن يضيف: "أطلب ممن لم يغلقوا هواتفهم أن يبلغوني فيما إذا كان الطفل في البيت الأبيض، ابن الـ3 سنوات، وبطول يبلغ مترين قد بدأ بالتغريد عني. هل تستطيعون أن تخبروني بذلك.

وكان ترامب قد وصف خان بأنه فاشل وبارد وقاس، كما أنه سخر من اسمه، وطوله، في تغريدة على "تويتر"، عندما حطت طائرته الرئاسية على الأراضي البريطانية في زيارته الأخيرة لبريطانيا مطلع الشهر الجاري.

ولم يكتف ترامب بذلك بل واصل التغريد على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن قائلا: "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا". وأضاف "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس عليّ".

ومؤخرا تهكم ترامب على عمدة لندن، معتبرا إياه "كارثة"، مضيفا في تغريدة: "عار وطني يدمر مدينة لندن".

بدوره رد خان أن "ترامب فتى الدعاية العنصرية"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يبدو مهووسا به.