المصرف العقاري يلغي شرط الادخار المسبق (الوديعة) لجميع أنواع القروض

جهينة نيوز:

أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري قراراً يتضمن إلغاء شرط الادخار المسبق “الوديعة” لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين بإبقاء شرط الادخار المسبق يقدر بـ 1 بالمئة.

و أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن القرار يندرج ضمن الإجراءات الرامية لتبسيط وتسهيل عملية الإقراض ويأتي بعدما تبين من السياق العام للقروض أن قسماً كبيراً من المواطنين لا يستطيع تأمين وديعة ادخارية بصورة مسبقة للحصول على القرض.

وأشار علي إلى أن القرار بإلغاء شرط الادخار المسبق يجعل الأمر أكثر يسراً وسهولة أمام المواطنين الذين يتعذر عليهم تأمين الوديعة موضحاً أن المصرف أصدر تعميماً إلى كل الفروع بالمحافظات لتنفيذ مضمون هذا القرار وتطبيق الإجراءات الناظمة الجديدة لعملية الإقراض.

وفي ذات السياق لفت مدير المصرف العقاري إلى أن المصرف رفع كتاباً إلى مجلس النقد والتسليف يتضمن الطلب برفع سقوف القروض بأنواعها المختلفة التي يوفرها المصرف بشكل يتناسب مع أسعار العقارات السائدة حالياً.

وكان المصرف أعلن في أيار الماضي عن البدء باستلام طلبات قرض السيريا كارد في جميع فروع المصرف بالمحافظات بحيث يكون القرض بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري وبما لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية وبفائدة 1 بالمئة شهرياً على المبلغ المستجر