ثلاث ايام حارة خلال هذه الاسبوع

جهينة نيوز:

ستشهد سورية ثلاثة أيام من الأجواء الحارة اعتباراً من الاثنين القادم ستتجاوز فيها الحرارة معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية قبل أن تعاود الانخفاض ابتداء من يوم الخميس وفق ما أكده المتنبئ الجوي هاشم شربا.

شربا وصف الارتفاع المتوقع بـ الطارئ وسببه تغير مصدر الكتلة الهوائية المسيطرة على المنطقة لافتا إلى أنه بعد غد تتقدم كتلة هوائية شبه مدارية في طبقات الجو العليا حارة وجافة مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري من الجنوب الشرقي ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح شربا أنه لا يمكن إطلاق تسمية موجة حارة على الحالة القادمة لأنها قصيرة المدى والموجة الحارة لها امتداد زمني محدد أقله أسبوع.

وتوقع شربا أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الحالة القادمة في بعض المناطق الداخلية 40 درجة مئوية منها دمشق وتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء مبينا أن الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد هي الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة كون الكتلة الهوائية العلوية والسطحية قادمة من الجنوب الشرقي في حين تكون الأجزاء الغربية من البلاد أقل تأثراً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا حارا نسبيا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية محذرة من تشكل ضباب محلي خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الجبلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صيفيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والبادية.

وبينت المديرية في نشرتها أن كمية الأمطار التي هطلت في المنطقة الساحلية بلغت 5ر13 مم في المزيرعة و13 مم في كسب.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

السبت الأحد الاثنين

دمشق 34-18 35-19 37-21

القنيطرة 28-16 29-18 32-20

درعا 32-19 33-20 36-21

السويداء 29-16 32-17 35-19

حمص 31-19 33-20 36-21

حماة 34-20 36-21 38-22

الحسكة 38-23 39-24 40-25

اللاذقية 28-23 29-23 30-24

طرطوس 29-23 30-22 31-23

حلب 33-20 35-21 37-22

ادلب 31-19 33-20 36-21

دير الزور 38-24 40-25 41-27

الرقة 36-23 38-24 39-25