رسمياً مصر و الاردن تعلنان المشاركة في ورشة البحرين

جهينة نيوز:

أعلنت كل من مصر و الاردن، اليوم السبت، مشاركتهم في ورشة البحرين حول الاقتصاد الفلسطيني و التي تعتبر الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أميركية، والتي دعت السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير الفلسطينية لمقاطعتها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "الشرق الأوسط"، عن متحدث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قوله إنه "في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري".

وتابع المتحدث أن "المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

و في ذات السياق صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، بأن عمان قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية والبحرين في المنامة.

وأوضح القضاة أن مشاركة الأردن ستقتصر على مستوى الأمين العام لوزارة المالية، وذلك للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئ الأردن الثابتة أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".