بمشاركة سورية.. انطلاق الدورة الـ 41 لمؤتمر (الفاو) في روما

جهينة نيوز:

بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بدورته الحادية والأربعين في العاصمة الإيطالية روما.

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى سبعة أيام مواضيع منها (حالة الزراعة والأغذية) و(الهجرة والزراعة والتنمية الريفية) و(مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام الأسمدة وإدارتها على نحو مستدام) و(تشجيع الأنماط الصحية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية).

رئيس وفد سورية إلى المؤتمر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري قال في تصريح صحفي “إن مشاركة سورية في المؤتمر يظهر دورها وأهميتها في المجال الزراعي” وهي فرصة لاطلاع المشاركين على التأثيرات السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تطول الفلاحين والقطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي “يتعافى بشكل ملحوظ والمنتجات الزراعية تعود إلى الأرقام الإنتاجية التي كانت تسجلها سابقا” وقال: حققنا نجاحات على الأرض لجهة مساعدة الفلاحين والاستمرار في العملية الإنتاجية منوها بتعاون (الفاو) مع سورية للتخفيف من الآثار السلبية للحرب على القطاع الزراعي.

ويعقد المؤتمر العام لـ الفاو كل سنتين بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم 194 لبحث أمور منها تعديل دستور الفاو ولائحتها المالية وانتخاب رئيس المجلس والمدير العام وقبول منتسبين جدد والموافقة على الاتفاقيات.