مصر.. مصرع 5 عمال وإصابة آخرين بهجوم إرهابي قرب مطار العريش

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر مصرية ، أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، حالة بعضهم حرجة.

وأشارت المصادر بحسب "RT" إلى أن الهجوم وقع في منطقة أبو طبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، وأن العمال تابعون لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة.

وتسبب الهجوم عن حرق سيارتيين كان العمال يستقلونهما، وقالت المصادر إن جميع الضحايا هم عمال من قبائل بدوية من نفس المنطقة.

وذكرت أن الهجوم استهدف موقعا تحت الإنشاء تابعا لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثا عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولى في وسط سيناء.