باحثون صينيون يخترعون ذراعاً روبوتية بتقنية ثلاثية الأبعاد للحياكة

جهينة نيوز:

ابتكر باحثون صينيون ذراعاً روبوتية بتقنية ثلاثية الأبعاد تستخدم في الحياكة.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أنه وفقا للباحثين من جامعة تشجيانغ فإن حجم الذراع الروبوتية يبلغ تقريبا حجم الذراع البشرية ذاته ويمكنها مسح قطع الملابس باستخدام الليزر وحياكتها معا وفق أنماط حياكة مبرمجة وتستغرق هذه العملية دقائق معدودة.

ووفقا للباحثين فإن الذراع الروبوتية التي طورتها بشكل مشترك شركة ينغبو سيشينغ المحدودة ومعهد بحوث تابع لشركة الصين لصناعة بناء السفن حاليا تستخدم في حياكة فرش السيارات.

وستستخدم الذراع المجهزة أيضا برؤوس مختلفة في العديد من المجالات من بينها الفضاء الجوي.