صحف بريطانية: أول قرار صحيح لترامب

جهينة نيوز:

صحف بريطانية عدة أبدت تخوفها الكبير من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهورة وتهديداته الرعناء لإيران مؤكدة أن تعنت الإدارة الأمريكية ونهجها غير المتزن على الصعيد الدبلوماسي والدولي يمكن أن يكون له أبعاد إقليمية ودولية كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

سياسة التسرع والاندفاع الفوضوية التي ينتهجها ترامب دفعت الصحف البريطانية الكبرى إلى إطلاق صيحة تحذير من عواقب القرارات الأمريكية ولاسيما تجاه إيران حيث أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن تهديدات ترامب لطهران رداً على إسقاط طائرة تجسس أمريكية انتهكت الأجواء الإيرانية وتراجعه عن هذه التهديدات فيما بعد يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتصرف بطريقة غير منسجمة.

الصحيفة رأت في تقرير تحليلي حمل عنوان “تكتيكات طهران أربكت ترامب” أن تطورات الوضع بين طهران وواشنطن خلال 24 ساعة وإطلاق ترامب التهديدات والتراجع عنها تحولت إلى “لعبة لا يعرف أحد نهايتها أو أهدافها” مشيرة إلى أن إدارة ترامب تحاول ممارسة الضغوط على إيران لإرغامها على الخضوع للمطالب التي دفعت واشنطن إلى التنصل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واعتبرت الصحيفة أن المخاوف من احتمال أن يقود الرئيس الأمريكي بلاده إلى مغامرة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط “تتزايد”.

صحيفة الاندبندنت البريطانية وصفت بدورها تراجع ترامب عن تهديداته الخاسرة لإيران بـ “القرار الصحيح” معربة في الوقت ذاته عن استغرابها الشديد من اتخاذ ترامب لهذا القرار السليم وإصغائه على غير العادة لمستشاريه.

إلى ذلك حذر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز في مقال نشره بصحيفة الغارديان من سياسة ترامب المتهورة إزاء إيران مؤكداً أن تحركات الإدارة الأمريكية تهدد بحدوث “كارثة جديدة” على غرار ما حدث في الغزو الأمريكي للعراق الذي كان أسوأ قرار في تاريخ السياسة الأمريكية.

ساندرز وهو أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 حذر أيضاً من أن الإدارة الأمريكية تدفع الولايات المتحدة باتجاه تصعيد سياسي وعسكري في منطقة الشرق الأوسط بسبب قراراتها المتهورة وأولها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات ضد طهران مشيراً إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين عارضوا ذلك القرار لكن ترامب ضرب بآرائهم عرض الحائط.

ترامب يتخبط في سياساته الخارجية وتردده بين الإصغاء لتحذيرات معظم مستشاريه من مغبة تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وبين الآراء المحرضة التي يدس بها مستشار الأمن القومي جون بولتون لكن وكعادته لم ينس أن يمنح رواد التواصل الاجتماعي فرصة جديدة لانتقاده والسخرية منه بعد ارتكابه خطأ إملائياً في تغريدة له بشأن إيران فتحول قوله من “نحن جاهزون للرد” إلى “الطعام جاهز”.