ايران تفند مزاعم ترامب بوقف الضربة في الدقائق الاخيرة

جهينة نيوز:

كتب مساعد شؤون العلاقات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية "برويز إسماعيلي" في تغريدة له اليوم السبت، ان إدعاء ترامب بالغاء الهجوم الأميركي في دقائقه الأخيرة، بسبب إطلاعه على العدد المحتمل للقتلى لا أساس له من الصحة.

وأشار إسماعيلي الى "إتفاق البيت الأبيض على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران"؛ مؤكدا انه بطبيعة الحال تم استعراض تداعيات ذلك وعليه فان ما يدعيه ترامب من أن "إلغاء الهجوم في دقائقه الأخيرة جاء نتيجة لعلمه بعدد القتلى فيه"، لا أساس له من الصحة.

وتابع مساعد شؤون العلاقات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية في تغريدته: يبدو أنه تم إبلاغه (ترامب) أيضا بمعارضة الحلفاء الإقليميين والوثائق الدامغة حول تحليق الطائرة الأميركية المسيرة في سماء إيران و ذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة ارنا.