السورية للشبكات في اللاذقية توشك على إنجاز أعمالها في السكن الشبابي

جهينة نيوز

أكد المهندس ياسر سعود مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات أن الفرع يقوم بتنفيذ خطة عمل خلال العام ٢٠١٩ والبالغة قيمتها حوالي مليار ليرة موزعة على عدة مشاريع منها، مشروع سكن الادخار والسكن الشبابي في اللاذقية وهو قيد التنفيذ وسيتم الانتهاء من العمل به خلال مدة أقصاها أربعة أشهر, ومشروع السكن الشبابي في طرطوس قيد التنفيذ وسيتم الانتهاء منه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر, ومشروع صيانة الإنارة العامة في مرفأ طرطوس وتم انتهاء العمل فيه بشكل كامل.

وتحدث مدير الشركة عن دراسة عدد من المشاريع للتعاقد عليها ومنها، مشروع إنارة الطاقة الشمسية للمباني الإدارية في مرفأ طرطوس، وإنارة الطاقة الشمسية لمبنى المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية إضافة لإنهاء المرحلة الأخيرة لحوض الأسماك في مزرعة السن في بانياس.

وقال سعود حسب صحيفة تشرين حتى نهاية الشهر السادس تم تنفيذ أكثر من ٧٠% من الخطة السنوية للفرع ومن المتوقع أن يتم تنفيذ كامل الخطة خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما يجري الإعداد لخطة ٢٠٢٠ والمقدرة بحوالي مليار ليرة، لافتاً إلى أن أعمال الفرع لعام ٢٠١٨ بلغت قيمتها ٩٠٠ مليون ليرة، برغم معوقات العمل المتمثلة بنقص اليد العاملة البالغة ٢٠٠ عامل فقط في الشركة، وقدم الآليات التي تحتاج صيانة دائمة مع إن وزارة الأشغال والإسكان تساعد في تأمين آليات العمل ولكنها لا تلبي الطموح.