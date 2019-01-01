ازمة جديدة تقف بوجه نيمار قبل انتقاله إلى برشلونة

جهينة نيوز

حرصت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على إجراء استطلاع رأي بشأن رغبة جمهور برشلونة وأعضاء النادي في رؤية النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في ملعب الكامب نو مجددا.

ولكن تبدو النتيجة صادمة بالنسبة إلى النجم البرازيلي حيث رفض 71.2% من الجمهور الذي شارك في الاستطلاع فكرة عودة نيمار إلى صفوف الفريق مجددا بينما يؤكد 28.8% من الأعضاء أن فكرة ضم نيمار تبدو مميزة في التوقيت الحالي من أجل إعادة أمجاد الترايندنت "ميسي وسواريز ونيمار" من جديد.. وبالتالي فإن اللاعب المثير للجدل سيواجه أزمة جديدة قبل الانتقال إلى الكامب نو.

ويرغب برشلونة في الحصول على نيمار بعدما أبدى اللاعب استياءه من أسلوب باريس سان جيرمان في التعامل معه واعتبر قرار الانتقال إلى ملعب الأمراء كارثي وأثر كثيرا في شعبيته.

وتحاول إدارة برشلونة الاستفادة من البرازيلي نيمار عبر التعاقد معه وحسم الكثير من الملفات التسويقية التي جرى التخطيط لها في عام 2017 حين كان اللاعب داخل صفوف البلوغرانا.

ولم تتضح الصورة بشأن المفاوضات الخاصة بالنجم نيمار لاسيما أن بعض التقارير أشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على 300 مليون يورو من وراء النجم البرازيلي.

وفي المقابل تبدو صفقة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الطريق لفرض جماهيري آخر بعدما أصر اللاعب على عدم الانتقال إلى صفوف برشلونة في الموسم الماضي وهو ما اعتبره الجمهور إساءة إلى النادي وأنه لا يحق للإدارة معاودة الإتصال به مرة أخرى لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويميل برشلونة إلى ضم النجم من أجل تحسين أداء الفريق وأيضا العمل على رفع القيمة التسويقية للنادي من خلال بيع المزيد من قمصان الفريق وإبرام العقود الدعائية التي تساهم في تحسين الميزانية السنوية وترفع من قيمة الإيرادات التي تصب في النهاية في صالح ضم المزيد من النجوم في مختلف المراكز.

وستحاول إدارة برشلونة امتصاص حالة الغضب داخل أعضاء النادي والجمهور لاسيما أن هناك مطالبات كثيرة بضرورة رحيل المدرب إرنستو فالفيردي لأنه لا يجيد التعامل مع النجوم وتطوير اللاعبين وهو ما يضغط أكثر على المسؤولين داخل البلوغرانا.