جديد الغش تزوير اللحوم

جهينة نيوز:

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة اللاذقية أختاما لتزوير اللحوم وغش المستهلكين في ملحمة بحي الرمل الجنوبي.

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية المهندس بسام كامل أشار إلى أن المخالف يستخدم هذه الأختام المزورة لختم ذبائح غير خاضعة للرقابة الصحية ويمكن أن تكون غير صالحة للاستهلاك البشري وذلك بهدف إيهام المستهلكين بأنها ذبائح سليمة بقصد الغش مبينا أن المديرية نظمت الضبط اللازم وأحالت المخالف إلى القضاء موجودا مع إغلاق المنشأة.

مدير الشؤون الصحية بمجلس المدينة المهندس عمار اسماعيل ذكر أنه خلال الجولات المكثفة للرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ومنها اللحوم تم ضبط ملحمة في حي الرمل الجنوبي بساحة السرافيس لتزوير الأختام الموجودة على اللحوم.