أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز خاص

مولود ٢٢/ ٦: قدرة على التنظيم، متسامح منفتح، لديك خواص فنية، وسائل خاصة مميزة، ثابت قيم، أهل لتسام القيادة، هادئ، تحب الجمال الخارجي، يطلب جمال الروح، لديه طاقة ونشاط ويفرض احترامه، قضية لها تشعب قانوني، تصل لتسوية، تفوز بمعركة، تسوية طلاق للبعض، اتهام باطل للبعض، تحقيق توازن، توسيع افاق، مساعدة غير متوقعة من شخص في مركز سلطة، تحسن على صعيد الصحة، ولادة للبعض

الحمل: لا عائق اليوم ولا حدود، اخبار جيدة مناسبات، تتعاطف مع الأصدقاء، تعلن تضامنك مع الاحبة جيد، لا تصر على معاكسة الظروف، تضعف حماستك وتضغط على أعصابك، تسلح بالابتسامة واللطف، يومان قادمان فيهما منافسة وخصم قوي، انتبه وكن حذرا، مساء خيبة امل او تاجيل او عرقلة، نسيان المفاتيح وضياع

الثور: نهار يحمل تجربة صعبة او معقدة، لا تجادل ولا تختلف مع احد من محيطك، تحمل المسؤولية على اكمل وجه لتاخذ جميع التدابير لتحمي استقرارك، لا تعمل بطل الجراة في هذه الفترة اسمها تهور، مساء بامكانك ان تتهور، تقبل على يومين فيهما انفراج وتفاؤل وتفرح لتجاوب الأصدقاء معك، حاول ان تتكل على دعم الاصدقاء، مساء الجو جيد يساعدك للقاءات والدعوات

الجوزاء: امورك تتحسن نسبيا وتعالج اوضاعك بليونة حتى تحقق تقدم، خبر جيد ونجاح ومقابلات وامتحانات، كن على أتم الجهوزية، كن منتبه من المتاعب، تهديدات في المساء، انتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك، فرصة عمل مفاجئة او اهتمام بأطباء او تعب صحي

السرطان: تشعر انك على عتبة جديدة بحياتك واي خطوة تقدم عليها ستكون خطوة مهمة تربط الامس بالمستقبل وخاصة الامور المشتركة عائليا، حاول ان ترضي جميع دون تشنج وانتقاد، ساعات المساء انفراج وزوال الضغط الذي عانيت منه، كثف اتصالاتك حتى تبرهن عن قدرة تحليلية على سير الامور، مساء طاقة ونشاط

الأسد: قادر على فهم الشريك واستيعابه، احساسك بالجمال دائما متطور، لذلك انسجم، مساء تتحسن الظروف نسبيا مطلوب منك ان تسمع آراء الآخرين حتى تناقش امر اداري او معاملات ادارية، مرافقة مريض

العذراء: تهتم باشياء تشغل بالك، تعب جسدي ينال منك نتيجة ظروف مؤلمة مرت عليك مؤخرا او نتيجة خيبة أمل أصابتك، تراكم أعمال او متاعب بالعمل او مشاحنات مع محيطك، تشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي ان تجد حلا يوافق الشركاء، مساء شيء عاطفي وعمل.

الميزان: يوم مناسب لجلسات رائعة، بما ان القمر بالدلو وسينتقل للحوت تعبر عن عواطفك بصورة طبيعية، لا تفوت عليك الحظوظ، تدخل بمرحلة ايجابية على صعيد التغيير، تشعر بالتشتت، لا ترهق نفسك بعمل إضافي، استعن بالزملاء والاطفال

العقرب: مشغول بمواضيع تهمك بمتاعب عائلية ومنزلية وتواجه ضغط مع احد من افراد عائلتك، تجنب الدخول بنقاش عقيم، لا تنقصك الموهبة حتى تعيش جميع الاحتمالات، مساء تطل على فرصة جديدة، معنوياتك ترتفع ، تنتظر التفاؤل مما يعكس على قدراتك لان طاقتك عالية، صوتك مسموع واهتمام بالاطفال

القوس:حركة وتواصل، تحقيق امنيات وتحصل على ربح او مكاسب مهمة، حركة مستمرة نشطات زيارات ورسائل، اخبار للاتصالات والحركة، وللبعض يجتازون الامتحان بسهولة، مساء تلجأ لمنافسة او مواجهة مع احد من العائلة، كن صبور واهلك لو علكوك لا يبلعوك، حاول ان تكون مساء مع العائلة

الجدي: تنظم امورك المالية، فرصة مالية حتى تدفع فواتير او تنطلق بنجاحات في مجالات عديدة او هدايا او مكاسب، ركز على عواطفك وتكثر اتصالاتك، الوقت ملائم لك، فترة مثمرة وتجدد دائرة علاقاتك مع محيطك مع السفريات القصيرة

الدلو: الحياة ليست جامدة بل هي متغيرةنشاط وحماسة، لذلك عندك تغيير اليوم، القمر ببرجك تتمتع بالديناميكية والنشاط، تباشر بتنفيذ مشروع، تقوم بخطوات جريئة وتسمع اخبار جيدة، اليومان القادمان فيهما مكسب مالي، نشاطات غير منتظمة تأتي لك بالمال، تظهر قضايا فيها دفع او فواتير او هدايا او مكاسب

الحوت: فترة فيها تراجع، ربما تأخرت معاملاتك نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج من صمتك وتحكي بجرأة وتاخذ سلاح القوة مما يساعدك، بعد الظهر تتسارع الاحداث لتلعب دور مهم بمحيطك، تنظم امورك وتستعيد طاقتك المتوفرة، استغل الفترة، انتظار بعد طول عرقلات