مجدداً .. ترامب: مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس

جهينة نيوز:

مجدداً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران.

وأكد ترامب أنه "ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران".

و كان رئيس الحكومة اليابانية قد نقل في وقت سابق من هذا الشهر رسالة من ترامب الى المرشد الايراني الامام علي الخامنئي الذي رفض استلامها و تعليقاً على تصريحات رئيس وزراء اليابان حول ان أمريكا مستعدة لإجراء مفاوضات صادقة مع ايران، قال الامام الحامنئي: " أساساً لا نصدق هذا الكلام لأن المفاوضات الصادقة لن تصدر عن شخص كترامب".

واضاف الامام الخامنئي، ان الرئيس الأمريكي التقى معكم وتحدث حول ايران أيضاً، لكن بعد ما عاد من اليابان أعلن فوراً حظراً على الصناعات البتروكيماوية الايرانية، هل هذه رسالة صادقة؟ هل هذا يشير إلى أنه ينوي التفاوض بصدق؟.وأكد سماحته أن ايران لن تكرر بأي شكل تجربة المفاوضات المريرة السابقة مع أمريكا.

واشار إلى عملية المفاوضات مع الامريكيين في اطار الاتفاق النووي، بعد الاتفاق النووي، موضحا ان اول من انتهك الاتفاق النووي فوراً كان اوباما، الشخص ذاته الذي طلب التفاوض مع ايران وارسل مبعوثاً ايضاً. وأضاف سماحته، هذه تجربتنا ولتعلم يا سيد آبي أننا لن نكرر هذه التجربة.