عشرات الاصابات في غزة ... و استعداد فلسطيني للاضراب الشامل بالتوازي مع ورشة البحرين

جهينة نيوز:

أصيب 70مواطناً فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج اليوم الجمعة، خلال فعاليات الجمعة الـ 63 لمسيرة العودة التي جاءت تحت عنوان "الأرض مش للبيع" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن 70مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة.

ويتظاهر الفلسطينيون كل يوم جمعة، ضمن فعاليات مسيرة العودة قبالة السياج الفاصل وأمامهم جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحتجون بشكل سلمي ضد الحصار وتأكيدا على حق العودة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة أن المسيرات ستتواصل إلى حين إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يأتي ذلك في إطار مسيرات العودة الكبري التي شهدت استشهاد 306 فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، وإصابة 17581 مواطنًا.

و في ذات السياق دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة، إلى إضراب شامل الثلاثاء المقبل (25 حزيران)، بالتوازي مع انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين، والتي تطرح الشقّ الاقتصادي لصفقة القرن، قبل عرض شقّها السياسي.

ودعت الهيئة في بيان لها الجمعة، للمشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستشهدها غزة الأسبوع المقبل، حيث يعقد الثلاثاء مؤتمر وطنيّ بالتوازي مع إضراب شامل. فيما تخرج مسيرات رافضة لتصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين، يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنّ الجمعة المقبلة من فعاليات مسيرات العودة بغزة، ستحمل اسم "فليسقط مؤتمر البحرين".

فلسطين اليوم